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Kaza, Çorum Mecitözü Karayolu Elvan Çelebi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre R.Ç. idaresindeki 16 RAU 61 plakalı tankerle Arif Alagöz’ün kullandığı 19 ACA 276 plakalı traktöre çarparak, traktörü 75 metre sürükledi. Kazada traktöre sürücüsü Arif Alagöz ile traktörde yolcu olarak bulunan Hamdi Özseçer yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yolcu Nevzat V. ise ağır yaralandı.



Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Nevzat V. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.