İstanbul Küçükçekmece’de 10 ay önce kaybolan Tokat Sulusaray nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Fatih Aydın’dan acı haber geldi. Genç adamın çürümüş cesedi, üç gün önce Küçükçekmece’de bulunan metruk bir binada keşfedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için Adli Tıp Kurumu’na sevk gerçekleştirdi.

Fatih Aydın’ın ailesi, 7 Temmuz 2024 tarihinde oğullarının kaybolduğunu belirterek kayıp başvurusunda bulunmuş, ardından başvurdukları Esra Erol’un ATV ekranlarında yayınlanan programında haftalarca oğullarını aramıştı. Anne Rabia Aydın ve baba Mahmut Aydın, canlı yayınlarda verdikleri çelişkili ifadelerle dikkat çekmiş, olay kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Kimlik DNA ile Belirlendi

Metruk binada bulunan cesedin üzerinde yapılan ilk incelemelerde, kayıp gençle uyuşan bazı giysi ve kişisel eşya detayları tespit edildi. Olay yerindeki bulgular üzerine polis, anne Rabia Aydın’dan DNA örneği alarak kimlik tespiti sürecini başlattı. Yapılan DNA incelemesinde sonuçlar net çıktı: Ceset, kayıp olarak aranan Fatih Aydın’a aitti.

Polis, cesedin çürümüş olması nedeniyle ölüm nedeninin belirlenmesinde zorluk yaşandığını ancak olayın şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.