Esra Erol’un programında patlak veren olayda, engelli raporu bulunan Dilek Şahin, nişanlısı Cuma Doğan ile annesi Güldane Şahin’in birlikte kaçtığını ve yasak ilişki yaşadıklarını iddia etmişti. Aile içindeki bu skandal günlerdir kamuoyunun gündeminden düşmezken, Cuma Doğan’ın babası Salih Doğan’dan gelen açıklama şok etkisi yarattı.

“OĞLUM SAPIKTIR, UYARDIM!”

Canlı yayına telefonla bağlanan baba Salih Doğan, “Turan ağabeye, yani dünürüme, vakti zamanında telefon açıp, ‘Oğlum sapıktır, evinde yatırma’ demiştim” ifadelerini kullandı. Bu sözler hem stüdyoda hem de ekran başındakilerde büyük yankı uyandırdı.

YASAK AŞK ORTAYA BÖYLE ÇIKTI

21 yaşındaki Cuma Doğan’ın, nişanlandıktan sonra sık sık kayınvalidesi Güldane Şahin’in evine giderek samimiyeti ilerlettiği öne sürüldü. Programa katılan genç kız Dilek, annesi ve nişanlısını birlikte gördüğünü, bu durumu babasına anlatmak istediğinde ise ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Dilek Şahin, gözyaşları içinde yaşadığı travmayı anlatırken, “Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum” dedi. Olayın daha da büyümesine neden olan gelişme ise Güldane Şahin’in damat Cuma’dan hamile olduğunun ortaya çıkması oldu.

“DİNİ NİKAHI KÖYDE KIYDILAR”

Damadın babası Salih Doğan, dini nikahın kıyıldığını da doğrulayarak, “Oldu bir kere, ne yapabilirim? Hamile olduğunu kabul etmiyorum ama dini nikah köyde kıyıldı” diye konuştu.