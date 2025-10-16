Kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, yoğun bakımdaki tedavisi sırasında entübe edildi.

Evinde kalbinin durduğu öğrenilen Ürek, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırıldı.

ENTÜBE EDİLDİ

Ürek’in kaldırıldığı hastane tarafından yapılan açıklamada, sanatçının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ürek’in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Hakan Ural, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında şunları söyledi:

“Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar.”

Ünlü sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve sağlık ekiplerinin durumu yakından takip ettiği bildirildi.

KÜSLERDİ: KOŞA KOŞA HASTANEYE GİTTİ

Fatih Ürek'in geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı haberini alan sanat dünyasından birçok isim, onu yalnız bırakmadı. İlk gelen isimlerden biri, kısa süre önce aralarındaki buzları erittiği yakın arkadaşı Demet Akalın oldu. Akalın, apar topar hastaneye giderek basına yaptığı açıklamada Ürek'in durumunu yakından takip ettiğini belirtti ve "İyi olacak inşallah" sözleriyle umutlu konuştu.