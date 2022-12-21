Geçtiğimiz günlerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik açıklamalarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kutay’ı kınadıklarını söyleyen Okumuş; “Akademik kürsüler milletin değerlerine hakaret edilecek yerler değildir” dedi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Fatih Okumuş şu görüşlere yer verdi. “Düşünce özgürlüğünü hakaret özgürlüğü olarak görenler toplumun dini değerlerini görmezden gelerek fütursuzca saldırmaktan geri durmuyorlar. Her fırsatta dinimize saldıran bu zihniyetin son örneği ise bir akademisyen. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hadsiz ithamlarda bulunarak iftira atan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Kutay’ı şiddetle kınıyoruz.

Özellikle gençlerin zihinlerini ahlaksız iddialarla bulandırmaya çalışan, toplumun büyük bir kesiminin inanç değerlerini alenen aşağılayan, saldıran, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik eden bu şahıs hakkında Memur-Sen Konfederasyonu olarak suç duyurusunda bulunduk. Değerlerimize yönelik yapılan bu alçak saldırılara karşı milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz”

(Haber Merkezi)

