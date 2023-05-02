Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan genel kurulunda güven tazeleyerek yeniden genel başkanlığa seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan kongre ile ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılıp konuşma yaptığı genel kurulda Memur-Sen’in yeni yönetiminin belli olduğunu kaydetti.

Ali Yalçın’ın yeniden başkanlığa seçildiği listeye Çorum Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş’un Disiplin Kurulu yedek listede kendisine yer bulduğunu da dile getiren Ali Doğan; “Çorum Eğitim-Bir-Sen yönetimi olarak Başkanımız Fatih Okumuş'u tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)