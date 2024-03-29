Beraberinde İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ve parti yöneticilerinden Necati Burak Peker ile birlikte Osmancık ve Dodurga ilçelerini ziyaret eden Fakıbaba, daha sonra Çorum şehir merkezine gelerek partililer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Osmancık İYİ Parti İlçe Başkanı Avni Demirci, Osmancık Belediye Başkan Adayı Kemal Arslan, Dodurga İlçe Başkanı Ramazan Arslan, Dodurga Belediye Başkan Adayı Alim Kısa, Kargı İlçe Başkanı Numan Moral, Kargı Belediye Başkan Adayı Cemil Sözen ile çok sayıda partilinin katıldığı programlara ilgi ve katılım üst seviyede oldu.



Dodurga’da Belediye Başkan Adayı Alim Kısa’nın düzenlediği mitinge katılan Fakıbaba ve parti yetkilileri, seçim çalışmalarını değerlendirerek, halktan 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde destek istedi.

Osmancık’ta ise seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra esnafı ziyaret ederek hal-hatır sordu, hayırlı işler temennisini paylaştı. Her iki ilçede de yoğun ve sıcak ilgi ile karşılanan Fakıbaba, partisinin belediye başkan adaylarına destek talebinde bulundu.