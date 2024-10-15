Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda yarın (16 Ekim 2024 Çarşamba günü) sahneye konulması planlanan "KUMANDAN MEDİNE MÜDAFİ-İ FAHRETTİN PAŞA" ve "AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA " adlı tiyatro oyunlarının gösteriminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Kep Medya & Alternatif Sanat Grubu Adına Genel Sanat Yönetmeni Yakup Keskin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “16 Ekim Çarşamba günü Çorum Devlet Tiyatroları Sahnesinde 1049. defa sahnelemeyi planladığımız "KUMANDAN MEDİNE MÜDAFİ-İ FAHRETTİN PAŞA" ve "AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA " adlı tiyatro oyunlarımız için 30 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında 2 kişilik ekibimizle yoğun bir efor harcayıp konuyla ilgili ulaşmadığımız siyasi parti ve STK temsilcisi kalmadı.

Lakin Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaokul ve liselerde oyunumuzun afişlerini asmamıza, duyurusunu yapmamıza, öğrencilerimizi davet etme talebimize kayıtsız kalıp dolaylı olarak ambargo uygulaması sonucu 14 Ekim itibariyle sadece 3 adet bilet satışı gerçekleştiği için, 11 kişilik profesyonel tiyatro ekibimizle 16 Ekim'de gerçekleştireceğimiz oyun sahneleme programımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bilet alan kıymetli izleyicilerimiz bilet iadelerini Kadeş Barış Meydanındaki Meydan Büfeden yapabilirler. 12 günlük süre zarfında bizlere gönlünü açan tüm siyasi parti ve stk temsilcilerine, Çorum esnafına ve halkına en kalbi şükranlarımızı arz ediyoruz. İleri bir tarihte buluşmak dileğiyle selamlar saygılar”

Editör: HABER MERKEZİ