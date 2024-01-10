İletişim Başkanı Fahrettin Altun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Altun mesajında, medyanın; kamuoyunu doğru, objektif, önyargılardan arındırılmış tarafsız bilgilerle aydınlatan ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğuna dikkati çekerek, “Ülke ve dünya gündemiyle ilgili gerçek bilgilerin halka aktarılması, toplumsal bilincin oluşturulması, güncel sorun ve sınamalara karşı yenilikçi çözüm önerilerinin ortaya konulması, sesini duyuramayan kesimlerin kamuoyu nezdinde temsil edilmesi ancak sağlıklı bir medya ikliminde mümkün olacaktır. Bu doğrultuda hakikatin ışığında ve mesleki etik ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm gazeteciler, son derece muteber bir mesleğin mensupları olarak kabul edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Altun mesajına şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını geride bırakırken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na vasıl olduğumuz bu dönemde medya mensuplarımız, ülkemizin birçok alanda gerçekleştirdiği hamlelerin yanı sıra uluslararası başarılarının duyurulmasında da önemli bir rol icra etmektedir. İletişim imkânlarının her geçen gün geliştiği, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bir ortamda bütün dünya doğru bilgiye en saf ve yalın haliyle ulaşma ihtiyacı hissetmektedir.”

Dezenformasyon sorununu işaret eden Altun, “Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi ‘Hakikat Krizi’dir ve bu kapsamda ardı arkası kesilmeyen dezenformasyon kampanyaları büyük bir sınama haline gelmiştir. Böyle bir atmosferde gerçeğin yansıtılmasını kendine görev edinmiş, etik ve habercilik ilkelerine bağlı gazetecileri ve onların çalışma azimlerini en güçlü dayanaklarımızdan birisi olarak kabul ediyor; ülkemizde ve uluslararası alanda adil bir medya kültürünün sürdürülmesini daha müreffeh ve daha barışçıl bir dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze şeridine yönelik saldırılarında 100’den fazla gazetecinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Altun, “Ne yazık ki Gazze’de 7 Ekim’den bu yana yaşanan hadiseler, insanlık için son derece kritik bir görevi ifa eden gazetecilerin basın özgürlüğü, haber alma hakları bir yana yaşam haklarından bile mahrum bırakıldığını gözler önüne sermektedir. Üzülerek ifade ediyorum ki, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 100’den fazla gazeteci hayatını kaybetmiş ve birçok basın mensubu yaralanmıştır. Bu vesileyle Gazze başta olmak üzere mesleği başında hayatını kaybeden bütün gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarının hakkını, hukukunu korumaya devam edeceklerini belirten Altun, “Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan, mesleklerini hakikat düsturuyla yerine getirme gayretinde olan; doğruluktan, adaletten ve objektiflikten ödün vermeyen tüm gazetecilerin ve basın mensuplarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, her birine çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.