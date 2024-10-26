CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Bilişim Sorumlusu Uğur Eke ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, Belediye Meclisi Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi ile eski İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin yeni dünyaya gelen çocukları Hasan Efe için, çifti hastane odasında ziyaret ederek sağlıklı uzun ömür dileklerini ilettiler.

Öte yandan, Dinçer Solmaz ve arkadaşları, İl Başkan Yardımcısı Tugay Başaran ve eşini de, çocukları Asya’nın dünyaya gelişi nedeniyle ziyaret edip kutladılar.