Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin açık ara lideri Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ile Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Haftayı deplasmanda aldığı Bodrum FK galibiyetiyle kapatan Eyüpspor, Salı günü başladığı Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Arda Turan nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların gayet neşeli oldukları kaydedildi.
İstanbul ekibi, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.
Editör: RIFAT KARA