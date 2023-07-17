Çorum Belediyesi'nin evsel atıkları elektrik enerjisine dönüştürdüğü Biyokütle enerji tesisinde üretim aralıksız devam ediyor. Tesiste, evsel atıklar "fermantasyon tekniği" ile elektrik enerjisine dönüşüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Biyokütle Enerji Tesisi’nin hem teknolojik özellikleri hem de üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en iyi biyokütle tesisleri arasında yer aldığını ifade etti. Başkan Aşgın “Burada fermantasyon odalarında bekletilerek elde edilen gazla elektrik üretimi sağlanıyor” dedi.

'Yıllık 15 milyon kilowatt üretim

Çorum Belediyesi yenilenebilir enerji alanında ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini kaydeden Başkan Aşgın, “Hem rüzgardan hem çöpten hem de güneşten elektrik üretimi konusunda hayata geçirdiğimiz projelerle ekonomiye önemli katkılar sağlıyoruz. Fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerji alanında ülkemizin önde gelen belediyelerinden biri olduklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Organik atıkları enerjiye dönüştüren Biyokütle Tesisi de bunun son örneklerinden biri. Yıllık 15 milyon kilowatt/saat üretim kapasitesine sahip tesis, 8 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayan enerjiyi üretiyoruz” ifadelerini kullandı.