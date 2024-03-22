Çorum'da Psikolog Evrim Bektaş Hoşgör'ün sahibi olduğu Evrim Psikoloji Merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde açıldı. Çocuk, ergen, yetişkin ve aile terapisi hizmeti veren Evrim Psikoloji Merkezi'nin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ve davetliler katıldı.

Merkezin açılış kurdelesini protokol birlikte keserken, Başkan Aşgın da Psikolog Evrim Bektaş Hoşgör'e tablo hediye etti.

Evrim Psikoloji Merkezi sahibi Evrim Bektaş Hoşgör, 21. Yüzyılda olmamıza rağmen hala psikoloğa gitmenin kötü bir durummuş gibi algılandığını, oysa günümüz şartlarında psikolog ihtiyacının çok fazla olduğunu kaydetti.

Günümüzde kaygı bozukluğu, stres ve travmatik olayların çok fazla olduğunu vurgulayan Hoşgör, "Keşke her yerde psikolojik hizmetler sunulsa, özellikle de devlet desteği çok yaygın olsa. Maalesef psikoloğa her kesim gelemiyor ekonomik şartlardan dolayı. Ancak ben mümkün olduğunca herkese hitap etmeye çalışacağım. Travmatik olaylarla yalnız başa çıkabilmek çok mümkün değil mutlaka psikolojik destek alınması gerekiyor." dedi.