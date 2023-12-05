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Saat Kulesi civarı, Leblebicioğlu İş Hanı Kat 2 Numara 33 adresinde, "Çorum'un dünyaya açılan penceresi" mottosuyla hizmet veren Evrim Gazetesi Çorum Ofisi ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı.

BİK Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, İhlas Haber Ajansı Çorum temsilcisi Bülent Özkaleli, Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Hüseyin Çalışkan ile emekli öğretmenler Arif Pilavcı ve Arap Çataroğlu, Evrim Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Çevrim'i yeni açılan Çorum ofisinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gazetenin Çorum Ofisini ziyaret eden emekli İmam Yüksel Aktepe'de dua etti. Aktepe duasında, İstanbul Babıali'de başlayan gazetecilik mesleğini Osmancık ve Çorum'da sürdüren Bilal Çevrim'e ve tüm basın emekçilerine, yeni ofisin hayırlı olmasını dileyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başta olmak üzere, tüm şehitlerimize de dua etti.