Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 62. Sokak’ta ikamet eden 82 yaşındaki Leyla Börekçi’den haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Börekçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Börekçi’nin cenazesi olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK