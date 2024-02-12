Bakanlık, evlerde gürültüye sebep olanların cezalandırılması için yeni düzenlemeler getirdi ve bu cezalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesi'ne göre belirlenen tevkifat oranlarının kapsamını genişleterek evde gürültü yapanlara verilecek cezalarda artışa gidildi.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yeni yönetmelikle birlikte, evde gürültü yapmanın ve komşuların şikayetleri üzerine uygulanacak para cezaları belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı karara göre, evde gürültü yapılması veya komşular tarafından gürültü şikayeti alınması durumunda para cezaları uygulanacak.

Bakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre, ev sahipleri ve kiracılar, ceza almamak ve komşularını rahatsız etmemek için evlerindeki gürültü seviyesini düşük tutmak zorunda kalacaklar.

RAHATSIZ ETMENİN CEZASI 7 BİN 667 LİRA

2024 yılı itibariyle, komşuları rahatsız etmenin cezası 7 bin 667 liraya yükseltildi. Bu, 2023 yılında belirlenen 4 bin 831 TL'lik cezanın 2 bin 836 TL artışı anlamına geliyor. Gürültü yapılması durumunda uygulanacak para cezasının 7 bin 667 TL olduğu belirtildi ve şikayetlerin bakanlığın Alo 181 hattı üzerinden yapılacağı ifade edildi.

Gürültü yapan komşularla iletişim kurarak sorunu çözmeye çalışmak önemli olsa da, eğer bu çaba sonuç vermezse diğer çözüm yollarına başvurulabilir. Apartman yönetimine başvurulabilir ve belediye zabıtasına şikayette bulunularak idari para cezası alınabilir. Ayrıca, sulh hukuk mahkemesine başvurarak komşunun gürültü yapmasını yasaklatmak da mümkündür.

Tüm bu yöntemlere rağmen sorun devam ederse, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. Maddesi uyarınca tüm kat malikleri bir araya gelerek gürültü yapan komşunun evini satın alabilirler.