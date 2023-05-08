Merkeze bağlı Mimarsinan Mahallesi 5. Sokak’ta bulunan ikametinin önüne inen Rüstem Özdemir (78), isimli kişi 19 KA 334 plakalı traktörünün park ettiği yerde olmadığını farketti. Durumun Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.

Binaya ait kameraları inceleyen ekipler, dün sabah saat 06:00 sıralarında kapşonlu kıyafetle yüzünü kamufle eden 1 şahsın park halindeki traktörü çalarak olay yerinde uzaklaştığı belirlendi. Polis hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli ve çalınan traktörün bulunması için çalışma başlattı.

Traktörü çalınan Rüstem Özdemir ise karakola giderek ifade verdi. Özdemir, bir an önce traktörünün bulunmasını istedi.

(Tugay GÖKTÜRK)