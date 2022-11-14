Çorum merkeze bağlı Eskikaradona Köyünde gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 1 ev ve traktör tamamen yanarak küle döndü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eskikaradona Köyünde gece saatlerinde Yakup ve Aysel Ateş’e ait evde yangın çıktı. Elektik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

EV VE TRAKTÖR KÜLE DÖNDÜ

Çıkan yangında 1 ev ve 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evi yanan Aysel Ateş gözyaşları içinde yardım istedi.

Eviyle birlikte tüm eşyalarının yandığını dile getiren kadın, “Evim barkım yandı, kış günü sokakta kaldık. Allah rızası için devlet büyüklerimiz yardım etsin.” diyerek yetkililerden yardım istedi.



