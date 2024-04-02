31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri evde sağlık hizmeti alan ve hastanede tedavi görüp oy kullanmaya gitmekte zorlanan hastalara yardımcı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Seçim günü 29 ekip ve 87 personel hasta naklinde görev almış olup, koordinasyon hizmetleri de dahil toplamda 127 personelimiz görev yapmıştır. 11 evde sağlık hizmetleri aracı, 5 nakil aracı ve 9 ambulans nakil hizmeti için görev yapmıştır. Evden sandığa 24 hasta, hastanelerimizden sandığa 24 hasta olmak üzere toplam 48 hastanın oy kullanması için nakli sağlanmıştır” denildi.

Editör: SELDA FINDIK