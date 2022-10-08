Ayakkabıcılar Arastası ve kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, artan fiyatları eleştirdi.

Bir balık tezgahında esnafla sohbet eden Sarıgül, “Bu fiyatlara kimse ulaşamıyor, onun için balık neden baştan kokuyor bu fiyatları gören kaçıyor. Balığın bir tanesi 70 lira. 3 tane alsan 210 lira ediyor bir asgari ücretli bu fiyatı nasıl verecek?” diye sordu.

Çorum’a neden geldiğini de anlatan Sarıgül, Çorum’da bereketli sofralar kurmaya geldiğini, büyüklerinin hayır duasını almaya geldiğini söyledi.

Çorum’un sanayi kenti olduğunu vurgulayan Sarıgül, “Çorum’da büyük bir üretim var. Çorum’da toprağına, bayrağına bağlılık var. Bana Çorumluyu 3 kelimeyle anlat deseniz misafirperver insanlar, örflerine geleneklerine bağlı insanlar.” dedi.



