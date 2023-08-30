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Gazetemizi ziyaret eden Ethem Erkoç, bu son kitabı ile birlikte, yine Belediye tarafından bastırılan “Beşiktaş Muhafızı, Yedi Sekiz Hasan Paşa ve Bir Devrin Hikayesi” isimli kitabının 4. baskısını, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a imzalı olarak armağan etti.

Ethem Erkoç 1950 Çorum doğumlu. Çorum İmam Hatip Okulu’nu ve Çorum Atatürk Lisesi’ni bitirdi. 1973’te Konya Yüksel İslam Enstitüsü’nden, 1974’te de Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Çorum İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni iken Arapça dil eğitimi için Mısır’a gitti. 1999’da emekli oldu. Evlmi ve 4 çocuk babası, Arapça ve İngilizce biliyor.