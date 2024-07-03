ÜÇÜNCÜ BASKI VESİLESİYLE

Eşref Ertekin’in günlüklerini kitaplaştırma yolunda ilerlemeye başlayalı sekiz yıl oldu.

İlk kez 2017 yılında yayımlanan çalışma, 2020 yılında ikinci baskısını yaptı. Geçen süre içinde başta Çorum halkı olmak üzere kent kültürü konusuna ilgi duyan dünyanın çeşitli ülkelerinden sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok bilim insanı kitabımıza ilgi gösterip kaynak olarak yararlanıp makaleler, kitaplar yazdı.

Bu yıl Çorum Belediyesi büyük bir teveccüh göstererek üçüncü baskıyı yayımlama kararı alınca kitabın başına yeni ve özel bir önsöz ekleme ihtiyacı hasıl oldu. Ancak şu an okumakta olduğunuz bu satırları yazma vazifesi, benim açımdan manevi bir borç olduğu kadar çok da hüzün verici; çünkü kitabımızın fikir babası, ağır işçisi Abdulkadir Ozulu’yu iki yıl önce ebediyete uğurladık. Dolayısıyla ortak çalışmamız bana ondan emanet kaldı.

Rahmetli Ozulu Hocamız, Eşref Ertekin’i sürekli rüyasında görecek kadar bu kitaba özveriyle bağlanmış biriydi. Ne zaman ki birinci baskıyı elimize aldık, işte o vakit Hocamız rahatladı; ruhu huzur buldu.

Fakat, maalesef, sonrasında sağlığı bozuldu ve tam bir teslimiyet içinde bu dünyadan ayrılacağı günü tevekkül içinde beklemeye başladı. Geride, çok sayıda anı, dost ve eser bıraktı. Eşref Ertekin’in günlüklerini yayına hazırlamak Abdulkadir Ozulu’nun son projesiydi.

Beni çalışmaya dâhil ettiği noktadan itibaren ortak hareket ettik ve her kelimenin hesabını verebilecek titizlikte bir çalışma yürüttük. Ne mutlu ki kitap beklediğimizin çok üzerinde ilgiye mazhar oldu ve olmaya da devam ediyor.

Eşref Ertekin’in Günlüklerinden Bir Zamanlar Çorum’un üçüncü baskısı vesilesiyle Eşref Ertekin ve Abdulkadir Ozulu’ya Allah’tan rahmet diliyor, güzel ve faydalı izlerinin yansıması olan bu kitaba inanan, destek veren başta Çorum Belediyesi olmak üzere tüm okurlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Söz uçar, yazı kalır.

Baki dua ile…