2 yıl önce annesinin vefat ettiğini ve babasını öldü bildiğini söyleyen Özgür Burcu, “Kimsem kalmadı, annemi kaybettim. Yıllarca babamı öldü bildim. Annem, babama öldüğümü söylemiş. Babam benim hayatta olduğumu bilmiyormuş. Hiç görmedim ve babama kavuşmak istiyorum” dedi.

Hayat hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan Özgür’e güzel haber Esra Erol’dan geldi. Baba Ramazan Akın’ı Esra Erol buldu.

Öldü bildiği babasına Esra Erol’da kavuştu.

Baba Ramazan Akın’ı kısa süre içerisinde bulan Esra Erol, Özgür’e babasının 2012 yılında felç geçirdiğini bu sebeple konuşmakta ve yürümekte zorlandığını söyleyerek stüdyoya davet etti.

Canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğdu. 26 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu.