İl Başkan Yardımcısı Halil Ünal, Merkez ilçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım ile birlikte kooperatif hizmet binasına gelen Milletvekili Tahtasız, kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici firma yöneticileri tarafından karşılandı.

ODA BAŞKANLARI DA KATILDI

Ziyarette Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, Halk Bankası Sanayi Şubesi Müdürü Fatih Kızıltepe, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, yüklenici firma sahipleri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar, kooperatif yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte davetliler de yer aldı.



EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Tahtasız’a teşekkür etti.

Milletvekili tahtasız da Çorum’a böyle bir sanayi sitesinin kazandırılıyor olması nedeniyle kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri, yüklenici firma yöneticileri ve tüm emeği geçenleri kutladı.

“ZANAATKÂRLAR SİTESİ BİR ESANF

OLARAK BENİ DE MUTLU EDİYOR”

Kendisinin de esnaf ve çiftçi çocuğu olduğunu hatırlatan Milletvekili Tahtasız, uzun yıllardan beri esnaflık yaptığını, esnaf ve sanatkarlığın ne demek olduğunu, yaşanılan zorlukları çok iyi bildiğini dile getirdi. Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’nde de 1000’e yakın esnafı işyeri sahibi yapacak bir çalışmanın sürdürülmesinden dolayı bir esnaf olarak çok memnun olduğunu anlatan Tahtasız, Çorum’un temel sorunlarıyla ilgili de düşüncelerini paylaştı.

“BOĞAZIMDAN GEÇEN HER LOKMAYI

HELAL ETTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Kendisinin milletvekili olarak tüm Çorumluların ve hatta 85 milyon Türk Halkının verdiği vergilerle milletvekili maaşı aldığını ifade eden Tahtasız, “Boğazımdan geçen her lokmada sizin payınız var. O nedenle ben yediğim lokmayı helal ettirmek için çalışacağıma söz veriyorum. Özellikle de esnaflar için hangi konuda olursa olsun elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Esnafın her isteği benim için emirdir. Bunu böyle bilin ve gece-gündüz demeden her zaman bana ulaşmaktan çekinmeyim. Çorum’umuzu hep birlikte elbirliği ile geliştirelim, sorunlarımıza çözüm bulalım” şeklinde konuştu.

Tahtasız, daha sonra da oda başkanlarıyla birlikte kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yüklenici firma sahiplerinden İrfan Yaşar’a günün anısına tablo hediyesi verdi.