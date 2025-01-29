Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kürşad Yeşilyurt, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı (ÇESOB) Recep Gür’ü ziyaret ederek, 2025 yılında yapılacak olan tartı aletleri periyodik muayene başvurusu ve müracaat süreçleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Ölçü ve tartı aleti kullanan esnaf ve sanatkârların cezai işleme maruz kalmamaları için başvurularını zamanında yapmaları gerektiğini belirten Yeşilyurt, 28 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar ölçü ve tartı aleti sahiplerinin yetkili muayene servislerine başvurularının yapılması gerektiğini bildirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ