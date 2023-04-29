Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Çorum Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Sanayi ziyaretinin ikinci gününde de esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasız, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

Sanayi Sitesi esnafının yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılanan Tahtasız, 14 Mayıs seçimlerinde sandığa ve demokrasiye sahip çıkılmasını istedi.

Ziyaretlerde Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız’a CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Uysal ile CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)