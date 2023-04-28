Esnaf ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, Gülabibey Mahallesi’nde Rüstem Eren Parkı civarı, Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi çevresi, Bakırcılar, Kalaycılar ve Sobacılar Arastasında esnafı ziyaret ederek sorunları sahada tespit etti.

GÜÇLÜ BİR ESNAF YAPISI ŞART

Esnaf ve sanatkarın ülkemiz için ne denli önemli olduğunu dile getiren Özsaçmacı, işsizlik, üretim yetersizliği, ekonomideki tıkanıklık gibi finansal sorunların çözümü için güçlü bir esnaf yapısına kavuşmak gerektiğinin altını çizdi.

Esnafın ülkemizin belkemiği olduğuna vurgu yapan Özsaçmacı, “esnaf ihmal edilemez, yok sayılamaz. Esnafı güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Öncelikle esnafın finansmana ulaşımını kolaylaştırıp, mevcut borçları uzun vadeli yapılandırıp gerekli kolaylıkları sağlayarak, kapsamlı bir sicil affı getirerek esnafımızı rahatlığa kavuşturacağız. Esnafımız, evine nasıl ekmek götüreceğini düşünmek yerine, kendi işinde, kendi sektöründe ilerlemenin, güçlenmenin çabasında olacak” diye konuştu.

“BİRLİKTE KAZANACAĞIZ,

BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ,

BİRLİKTE BÖLÜŞECEĞİZ”

Millet İttiakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekili adayları için destek isteyen Özsaçmacı, barış, adalet ve huzur dolu yarınlara birlikte ulaşacaklarını, birleşe birleşe kazanacaklarını ifade etti. Özsaçmacı, “değerlerimizi, kaynaklarımızı harekete geçireceğiz. Birlikte üretip, birlikte bölüşeceğiz” dedi.

Özsaçmacı ve beraberindekiler, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’yi de ziyaret ederek mahallenin sorunları hakkında değerlendirmede bulundu.

Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı’ya esnaf ziyaretleri sırasında; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli ile İYİ Partili yöneticiler de eşlik etti.