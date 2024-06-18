ÇESOB'ta düzenlenen bayramlaşmaya Birlik Başkanı Recep Gür ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Adem Bülbül, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Çorum Oto Sanayicileri Derneği Başkanı Eyyüp Pehlivan, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda ve kooperatif yöneticileri, personel ile çok sayıda esnaf katıldı.

İlk olarak Valilik ve Belediye tarafından ortaklaşa düzenlenen bayramlaşmaya katılan esnaf temsilcileri ardından ise Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde ki bayramlaşmada bir araya geldi. Esnaf temsilcileri daha sonra ise hep birlikte ÇESOB’a geçti. Burada Birlik Başkanı Recep Gür misafirleri ile tek tek bayramlaşırken, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Recep Gür konuşmasında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Çorumlu esnaf ve sanatkarlar ile tüm Çorum halkının bayramını kutlayan Gür, “Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramını hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün esnaf ve sanatkarlarımın bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Milletvekili Tahtasız ise, bayramda esnaf temsilcileri ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, tüm esnaf ve sanatkarların bayramını kutladı. Tahtasız ayrıca, nice bayramlarda bir arada olma temennisinde bulundu.