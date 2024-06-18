Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Dinçer Solmaz ile CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti ve Saadet Partisi İl Teşkilatı’nın düzenlediği bayramlaşma programına katılarak sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı nedeniyle siyasi partilerde bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti İl Başkanlığı'nda Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak'ın katıldığı bayramlaşma programına CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ile Milletvekili Mehmet Tahtasız da hazır bulundu.

Bu ziyaretin hemen ardından ise AK Partililer, CHP'ye iade-i ziyarette bulunarak, partililerle bayramlaştılar.

AK Partililerin CHP ziyaretine de Milletvekili Ahlatcı, Belediye Başkanı Aşgın, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Ayrıca CHP İl Başkanı Solmaz ile Milletvekili Tahtasız, Saadet Partisi İl Başkanlığının bayramlaşma programına katılarak İl Başkanı Faruk Cıdık ve partililerle bayramlaştı.