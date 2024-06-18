Göç İdaresi Başkanlığı Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü tarafından statü belirleme mülakatları için ilimizde görevlendirilen Mobil Karar ekibi çalışmalarını tamamladı.

Mobil Karar ekibi beraberlerinde Çorum İl Göç İdaresi Müdürü İdris Coşkun ve kurum uzmanları ile birlikte Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı da makamında ziyaret etti.

Çorum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde görev yaptıkları süre zarfında göstermiş oldukları gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür eden Vali Zülkif Dağlı, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Editör: Haber Merkezi