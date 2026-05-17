Alınan bilgiye göre, Gaziantep’ten yakınlarının düğünü için Çorum’a gelen D.B. ile A.T., düğün alışverişi amacıyla Gülabibey Mahallesi Kubbeli Caddesi’ndeki bir ayakkabı dükkanına gitti.

İddiaya göre, müşteriler ile iş yeri sahibi B.E., oğlu T.E. arasında baktıkları terliği satın almadıkları gerekçesiyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada misafir olarak Çorum’a gelen D.B. ile A.T. darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, darbedilen D.B. ve A.T.’nin yakınlarının, iş yeri sahibi baba ve oğlundan şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiği öğrenildi.