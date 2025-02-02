Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılardan en fazla etkilenen kesimin küçük esnaf olduğunu belirterek, hükümetten esnafa nefes aldıracak, “cansuyu” olacak bir desteğin sağlanması gerektiğini söyledi.

ESNAFIN TALEPLERİ DİKKATE ALINMALI

Esnafın toplumun temel direği olduğuna vurgu yapan Sedat Ek, “Esnaf Kalkınırsa Ülke Kalkınır” diyerek, esnafın sıkıntılı dönem geçirdiğini, sorunların çözümü için gayret gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Çorum esnafının sorunlarını fırsat bulduğu her platforma dile getirdiğini söyleyen Sedat Ek, hem küçük esnafın rahatlaması, hem de piyasalara canlılık getirilmesi için bir takım adımların atılması gerektiğini ifade etti.

FAİZLER DÜŞÜRÜLMELİ

Etkileri artarak devam eden ekonomik sıkıntılara rağmen esnafın Ahilik kültürüne yakışır şekilde hizmet vermeye gayret gösterdiğini anlatan Sedat Ek, “Esnafımız ayakta durabilmek için her yolu deniyor. Artık, dayanacak gücümüz kalmadı. Biran önce başta esnaf kefalet kredi faizleri olmak üzere banka faizlerinin düşürülmesi lazım. Esnafa cansuyu olacak bir takım desteklerin verilmesini istiyoruz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR