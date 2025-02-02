Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı. Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak. Yarın başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

Çorum’da da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 493 okulda 7 bin 417 öğretmen ile dersbaşı yapılacak. İlimizde okul öncesinde 9 bin 351, ilkokul 1. Sınıfta 6 bin 201, diğer kademe ilkokullarda 20 bin 551, ortaokullarda 25 bin 883 ve liselerde ise 24 bin 550 olmak üzere toplam 86 bin 536 öğrenci eğitim görüyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihleri yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025 günü sona erecek.

Editör: Haber Merkezi