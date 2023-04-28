Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi halinde hayata geçireceği projelerden bahseden Bekir Özsaçmacı, iktidarında esnaf ve sanatkârın hak ettiği huzur ve refah seviyesine ulaşacağını belirterek, kuracakları Esnaf Bakanlığı ile sorunları tek elden, hızlı ve kalıcı şekilde çözeceklerini söyledi.

Özsaçmacı’ya esnaf ziyaretleri sırasında; Milletvekili Adayı Seyit Ahmet Güher, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer ile bazı partililer de eşlik etti.

(Haber Merkezi)