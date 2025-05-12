Eskiyapar köyünün genç muhtarı Zeynel Yalçınkaya, Anneler Günü vesilesiyle kadınlar için bir program organize etti.

Köy konağında gerçekleştirilen Anneler Günü programına tüm köy halkını davet eden Muhtar Zeynal Yalçınkaya, kadınlara gün vesilesiyle birer karanfil takdim etti.

Kadınlar, getirdikleri yiyecekleri paylaşarak, güzel bir birliktelik sergilediler.

Günü vesilesiyle örnek bir davranış sergileyen Köy Muhtarı Zeynal Yalçınkaya'ya teşekkür eden köy halkı, “Biz de muhtarımızı kutluyor, bu tür örnek davranışları tüm köylerimizden bekliyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ