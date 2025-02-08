Çorum’da düzenlenen Kulüplerarası Basketbol U14 Bölge Şampiyonası’nda Eskişehir Gelişim ve Ankara Türk Telekom gruplarında birinci olarak finallere gitmeye hak kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Basketbol U14 Bölge Şampiyonası 4-6 Şubat tarihleri arasında Çorum’da gerçekleşti. 7 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği bölge şampiyonasında maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Çorum Gelişim takımının da yer aldığı müsabakalar sonunda A grubunda Eskişehir Gelişim, B grubunda ise Ankara Türk Telekom takımı gruplarını birinci sırada tamamlayarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Çorum Gelişim takımı ise A grubunu ikinci sırada tamamlayarak finallere grup aşamasında veda etti.