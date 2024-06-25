Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Adem S.(53) idaresindeki 19 ACP 129 plakalı otomobil ile OF IS 2375 yabancı plakalı otomobil Eskiekin Köy yolunda çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Asel S.(5), Nurcan S. (53) ve Oğuzhan S.(27) yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK