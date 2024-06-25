Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Adem S.(53) idaresindeki 19 ACP 129 plakalı otomobil ile OF IS 2375 yabancı plakalı otomobil Eskiekin Köy yolunda çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Asel S.(5), Nurcan S. (53) ve Oğuzhan S.(27) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK