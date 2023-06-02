Çorum’da AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın Eskiekin köyü Aşağı Eskiekin Bağları’nda oturan 50 civarındaki vatandaşa iki yıl önce içmesuyu sorununun çözümü noktasında söz verdiği ancak aradan geçen sürede vatandaşların sorununun çözülmediği belirtildi.

Yıllardır içme suyu sorunu yaşayan insanlar su sorununu AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan’a ileterek yardım istediklerini, Milletvekili Ceylan’ın da iki yıl önce çözüleceği sözünü verdiğini dile getirdiler.

Verilen söze rağmen iki yıldır sorunun çözümü için adım atılmadığını belirten Aşağı Eskiekin Bağları sakinleri Ceylan’ın yanlarında Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın’ı aradığını, Başkan Aşğın’ın da Alaca ilçesinden gelecek olan suyun şebekeye bağlanması ile birlikte Aşağı Eskiekin bağları sakinlerine içme suyu vereceklerini, ancak 7 kilometrelik bir mesafenin kaldığını 150 milyonluk bir ödenek yetersizliği yaşadıklarını, bu aşılırsa vatandaşların içmesuyu sorunlarını çözeceğini söylediğini vurguladılar. Bundan sonra 150 milyonluk ödeneğin çıkarttırarak Alaca’dan Çorum’a suyun bağlandığını da kaydeden vatandaşlar buna rağmen Aşgın’ın da verdiği sözün yerine getirilmesi beklediklerini dile getirdi.