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Çorum’da bir kaç seçim öncesinde siyasiler tarafından sık sık gündeme getirilmesi nedeni ile son bir yıl içinde 4 kez ihaleye çıkarılan ancak bir türlü yapımına başlanamayan hastanenin son ihalesi bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, il başkanlığı döneminden beri konuyu sık sık gündeme getirmiş, Ak Partili yetkililer de sürekli ihale için tarih vermiş ancak 4 ihalede de talipli çıkmamıştı.

Tahtasız son olarak Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuyu Bakan Fahrettin Koca'ya iletmiş ayrıca yeni ihale tarihini 13 Kasım olarak duyurmuştu.

Eski Devlet Hastanesi'nin ihalesi dün nihayet gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan ihaleye bir firma katılarak teklif verdi.

İhale sonucunu duyuran CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız "ISRARLARIMIZ SONUÇ VERDİ" dedi.

Tahtasız açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "2505 gündür kapalı olan Çorum olan Devlet Hastanesi’nin bugün yapılan beşinci ihalesinden sevindirici haber geldi.

Çorum Devlet Hastanesi’nin yapım ihalesini Çorumlu İş insanı Makimsan firmasının sahibi Atilla Dikçi, 730 milyon TL bedelle aldı.

Devlet hastanemiz üç yıl sonra faaliyete geçecek. Hemşehrimiz Atilla Dikçi’ye ve hastanenin açılması için yürüttüğümüz mücadeleye destek veren herkese teşekkür ederim.

İlimiz için hayırlı olsun. Sağlıklı günler dilerim."

