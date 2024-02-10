Ahlatcı, “Bu alan, 2. basamak Devlet Hastanesi olarak Çorum ve çevre iller için bir sağlık merkezi haline gelecek” dedi.

Milletvekili Ahlatcı, “Çorum için son derece önemli bir yatırımı kazandırmış bulunmaktayız. Şimdi inşaatına başlayıp en kısa zamanda tamamlanıp hizmete geçmesi için sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ahlatcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile bizzat görüşerek şehrimiz için önem arz eden yeni Devlet Hastanemizin çok şükür onayını aldık. Yeni Devlet Hastanemiz, şehrimizin sağlık alanındaki ilerlemesine büyük bir katkı sağlayacak.

Hemşehrilerimize vermiş olduğumuz her bir sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çorumlu hemşehrilerim ilerleyen günlerde onlarla paylaşacağımız güzel haberlere de hazır olsunlar.



Dünyanın merkezi gönlümüzün incisi Çorum’umuza hizmet bizim vazgeçilmez sevdamız olacaktır” ifadesini kullandı.

Ahlatcı; Çorum'un sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırarak bölgenin sağlık merkezi olmasına katkı sağlayacak olan yeni Devlet Hastanesinin kente kazandırılmasında önemli bir rol üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, emeği geçen herkesin katkılarına vurgu yaparak teşekkür etti.

Ahlatcı’nın verdiği bilgiye göre; “Çorum eski hastane binası C blok güçlendirme ve nitelikli hale getirme + ek bina yapımı işi” gerçekleştirilecek. Mevcut hastane binası güçlendirilerek nitelikli hale getirilecek ve 100 yatak kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, yeni ek poliklinik binası da inşa edilecek ve 6 adet ameliyathane bulunacak.