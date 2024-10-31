Cumhur İttifakı içinden, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’a, Meclis’e gelip PKK’nın silah bıraktığını açıklaması yönünde DEM Grubu’nda konuşma daveti yapılırken, diğer yandan “kayyum” siyaseti CHP’li belediyeye de uzandı.

“Kent Uzlaşısı” çerçevesinde diğer sol partilerin de desteğiyle CHP’den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof.Dr. Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı da, geçici olarak görevden uzaklaştırılan Prof. Özer’in yerine, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP’liler ve diğer bazı partilerin yöneticileri, kararın hukuki değil siyasi olduğunu öne sürerek sert tepki gösterirlerken, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da, dün saat 17.30’da CHP İl Merkezi’nde, 81 ille eşzamanlı olarak, “Ahmet Özer’in mesnetsiz iddialarla yargı kumpasıyla tutuklanmasına tepki” açıklaması yaptı.