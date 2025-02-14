Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 8 farllı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 673 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet 9x19 mm çapında mermi, 10 adet tüfek fişeği ile kesici ve delici alet ele geçirildi.



Narkotik köpeği "Zeus"'un da katıldığı aramalarda bir evde dekoratif amaçlı kullanılan üç vazo içine gizlenmiş farklı renklerde uyuşturucu haplar polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan süpheli E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.