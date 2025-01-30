Çorum’un önemli iş elbiseleri üreticisi Es-İş Elbiseleri, yeni adresine taşındı. Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 16. Sokak No: 3/B adresinde hizmet vermeye başlayan firma, iş güvenliği ekipmanları, polar, pantolon, mont, sivit ve tişört üretimiyle hizmette sınır tanımıyor. 

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Sadık Balaban’ın sahipliğini yaptığı Es-İş Elbiseleri, toptan ve perakende imalatında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ağırlıklı olarak fabrikalara yönelik üretim yapan firma, Çorum'da adını duyuran tek firma olma özelliği taşıyor. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, her bütçeye uygun tasarımlar sunan Es-İş Elbiseleri, kaliteli üretim anlayışıyla dikkat çekiyor.
Haftanın 7 günü hizmet veren firmaya, 05466031312 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Ayrıca, es_iselbiseleri.tekstil ve [email protected] mail adreslerinden de iletişim kurulabiliyor.
Es-İş Elbiseleri Sadık Balaban, düz makina ve overlok işlerinden anlayan personel aradıklarını duyurdu.

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Editör: Haber Merkezi