Bahabey Caddesi’nde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplere kulak veren Ertekin, 31 Mart yerel seçimlerinde destek isteyerek, belediyeyi kazanmaları halinde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi, toplumun tüm kesimlerine sahip çıkacaklarının ve şehri hep birlikte, ortak akılla yöneteceklerinin mesajını verdi.



Beraberinde İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, parti yöneticileri ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte Bahabey Caddesi esnafını ziyaret eden, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, İYİ Belediyecilikte emeklilerin de hak ve hukukuna sahip çıkacaklarını, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren emeklilere her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, Çorum’un trafik probleminden de bahsederek, “Trafik sorununu alt geçitler, yeni açılacak yollar ve raylı sistemle çözeceğiz. Yeni çevreyolu planlaması yapacağız” dedi.

Ziyaretleri sırasında yoğun ve sıcak ilgi ile karşılanan İYİ Parti heyeti, seçim günü sandığa sahip çıkılmasını, vatandaşlık görevinin yerine getirilmesini istedi.