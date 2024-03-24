İYİ Partililer, seçim hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. İftardan sonra da gece yarısına kadar çalışmalarına devam eden İYİ Partililer, şimdi de Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi ve Cuma Pazarı etrafında bulunan kahvehaneleri ve esnafı ziyaret etti. İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız, parti yetkilileri ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte kahvehane ve çay ocaklarında vatandaşlarla sohbet ederek, 31 Mart seçimleri için destek istedi.



Ahmet Ertekin seçim gezisinde; “Hastanelerimizin yetersiz kalması ve vatandaşların Bağ-Kurlarını ödeyemeyenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı bir dönemde belediye olarak bir klinik yapmayı düşünüyoruz. MR ve ultrason gibi alanlarda halkımıza yardımcı olmayı istiyoruz” görüşüne yer verdi.

Projeleri hakkında bilgi veren Ertekin, özellikle emekliler ve dar gelirliler için her ay 3 bin liralık yardım yapacaklarını dile getirdi. Seçimi kazandıkları takdirde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan dolayı sosyal projelere ağırlık vereceklerini aktaran Ertekin, “Hastanelerimizin yetersiz kalması ve vatandaşların Bağ-Kurlarını ödeyemeyenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı bir dönemde belediye olarak bir klinik yapmayı düşünüyoruz. MR ve ultrason gibi alanlarda halkımıza yardımcı olmayı istiyoruz. Dar gelirli çocuklarımız için etüt merkezi ve çalışan annelerimiz için de 10 tane kreş projemiz var” diye konuştu.

Ahmet Ertekin, dar gelirli evi olmayan vatandaşlara her biri 350 metre kare 5 bin tane arsa vereceklerini kaydetti.