İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, beraberinde Belediye Meclis Üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte Çorum Ticaret Borsası’nda bulunan işyerlerini, daha sonra ise Çarşamba Pazarı’nı ziyaret etti.



Pazarda hem esnafla, hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden, sorun ve taleplerini dinleyen ve bu arada projelerinden bahseden Ertekin, bir dokundu, bin ah işitti. Ahmet Ertekin, “üreticiler maliyeti kurtaramamaktan, giderlerin yüksekliğinden, satış yapamamaktan ve işsizlikten bahsediyor. Vatandaşımız ise alım gücünün olmadığından, fiyatların pahalılığından dert yanıyor. Kimse memnun değil. Gelin İYİ Parti kadrolarına destek verin, bu düzeni, bu kötü gidişatı birlikte değiştirelim” dedi.



Ahmet Ertekin, 31 Mart yerel seçimlerinde halkın desteğini talep etti. İYİ Parti heyeti, ziyaretleri sırasında yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı. İYİ Partililer Ticaret Borsası işyerlerini de ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etti.