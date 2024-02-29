Esnaf ziyaretlerine Bahabey Caddesi ile Yavruturna Mahallesi’nin bazı bölümlerinde devam eden İYİ Parti heyeti, esnafın ve vatandaşların 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin nabzını ölçtü.



Çorum’da 19 temel proje ile yola çıktıklarını, yerel yönetimlerin İYİ’leşmesi halinde projeleri bir bir hayata geçireceklerini dile getiren İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ertekin, seçmenleri sandığa davet ederek, “sandığa, oyunuza, geleceğinize sahip çıkın. Vatandaşlık görevinizi mutlaka yerine getirin. 31 Mart seçimlerinde değişimi, dönüşümü hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Ahmet Ertekin’in esnaf ziyaretlerine; parti yöneticileri ile meclis üyesi adayları da destek verdi.