ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden İYİ Partili yöneticiler, ülke ve Çorum gündemi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi Adayı Hakan Kaynar ve parti yöneticisi Burak Peker katılırken, ADD yönetiminden ise Başkan Uğur Demirer’in yanı sıra; Yıldırım Çıtak, Güngör Atak, Türkmen Aksoy, Ali Aslan Koçak, Kubilay Olcan, Orhan Ateş, Sefa Batak ile dernek üyesi Necla Özkabakçı hazır bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ADD olağan kongresinde güven tazeleyerek yeniden yönetim kurulu başkanı seçilen Uğur Demirer ve yönetimini tebrik eden İYİ Parti heyeti, yerel seçimler için seçmenlerden destek beklediklerini ifade etti.

Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, “projelerimiz hazır. En donanımlı, seçimlere en hazırlıklı partiyiz. Kazanacağız, sandıktan başarıyla çıkacağız. Bundan eminiz, sadece gün sayıyoruz. Çorum’u aydınlık yarınlara birlikte kavuşturacağız” diye konuştu.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İYİ Parti heyetine başarılar diledi.

Editör: SELDA FINDIK