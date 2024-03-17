Bir kahvehanede sohbet toplantısı düzenleyen Ertekin, kültür gezilerine, konserlere harcanan parayı emeklilere, fakir fukaraya et, ekmek olarak dağıtacağını açıkladı.

Ahmet Ertekin, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, vatandaşların yaşantısına doğrudan dokunan projeleri hayata geçireceklerini bildirdi. Ertekin, emekliler başta olmak üzere dar gelirlilere ayda bir kilo et, 100 ekmek ve bin TL kartlarına nakit yükleyeceklerini belirtti.



KONUT ARSASI

ÜRETİLECEK

Çorum’un konut sorunu konusundaki projesini açıklayan Ahmet Ertekin, “5.000 adet 350 m2 büyüklüğünde, altyapısı belediyemizce hazırlanan arsa üretilecek, projesi de belediyemizce hazırlanacak, tek katlı evlerden oluşarak yaptırılacak konutlar, arsası ve evi olmayanlar öncelikli olmak üzere teslim edilecektir. Şehrimizin muhtelif yerlerinde sosyal konutlar yapılarak geliri olmayan emekli ve asgari ücretliler için gelir durumuna göre kiraya verilecek. Çorum’un konut sorununa neşter vuracaklarını bildiren Ertekin, “belediyemizce yapılacak olan sosyal konutlar, Çorum merkezde son 1 yıldır ikamet eden, konutu, arsası olmayanlar öncelikli olarak sabit ve uzun vadede ödeme şartı ile vatandaşlarımıza sunulacaktır. 10 yıl taksitli olarak tahsisi yapılacak konutlar 10 yıl süresince satılamayacak” ifadesini kullandı.



İYİ Parti heyeti, esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kahvehane sohbeti ve esnaf ziyaretlerine; İl Başkanı Erkan Yıldız, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ali Rıza Ceylaner, Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi adayı Hakan Kaynar ile parti yöneticileri Burak Peker ve İsmail Akbal da katıldı.