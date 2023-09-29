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HİTÜ Erol Olçok eĞitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği koordinasyonunda gerçekleşen kurs çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kursiyer Türkiye’de acil ultrasonografi konusunda deneyimli bir ekipten eğitim alma fırsatı buldu. Kurs kapsamında 8 saat teorik ve 8 saat pratik olmak üzere toplam 16 saatlik eğitim gerçekleştirildi.

Program tertibine katkı sunan Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Kemal Erenler, Dr. Öğr. Üyesi Seval Komut, Dr. Öğr. Üyesi İlter Ağaçkıran, acil tıp uzmanları Uzm. Dr. Ahmet Öztürk, Uzm. Dr. Serkan Günay’ın yanı sıra tüm acil tıp kliniği asistan hekimleri de eğitimde hazır bulundu.



Eğitim açılışına ayrıca Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

Protokol üyeleri açılış konuşmalarında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile HİTÜ Tıp Fakültesi himayesinde her geçen gün sayı ve kalitesi artan bilimsel faaliyet ve organizasyonlardan duydukları memnuniyeti ifade ederken tüm öğretim üyelerine bundan sonraki süreçte bu tür organizasyonlar için desteğin artarak devam ettirileceğini vurguladı.